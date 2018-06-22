В мессенджере WhatsApp появится долгожданная функция

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В последнем обновлении популярного мессенджера WhatsApp появилась давно ожидаемая пользователями приложения функция — мессенджер теперь позволяет загружать свои собственные стикер-паки.

О появлении возможности добавлять наборы стикеров в WhatsApp сообщает издание WabetaInfo, по данным которого, новый функционал, все-таки добавленный авторами в приложение, несколько приближает WhatsApp к "Телеграму".

Тут, правда, есть одно "но" — функцию, о которой идет речь, заметили в бета-версиях WhatsApp, тестирование которых уже свернуто. Но осведомленные с ходом тестирования эксперты говорят, что работа над новой фичей все еще ведется, поэтому есть очень большая вероятность того, что стикер-паки появятся в новой тестовой версии WhatsApp.

Грядущее обновление принесет с собой два встроенных набора стикеров, при помощи которых пользователи WhatsApp смогут выражать одну из четырех эмоций — грусть, удивление, любовь и смех. Но главная фишка — это, конечно же, возможность самостоятельной загрузки стикеров.

Когда появится стабильная версия мессенджера с поддержкой пользовательских стикеров — неизвестно, но предполагается, что это произойдет уже в обозримом будущем.