Пользователи Viber стали на 200% активнее отправлять стикеры во время ЧМ 2018

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Viber зафиксировал резкий всплеск активности пользователей, начало которого пришлось на старт главного футбольного события года. Подробнее - в материале Planet Today.

Болельщики следят в Viber за ходом матчей, делают прогнозы и, конечно, активно делятся радостью побед и горечью поражений с друзьями.

Особенно активно болельщики сборной России отметили триумф сборной в матче с Египтом: после победы число отправленных стикеров в Viber выросло на 200%, а сообщений – на 50%!

Не менее активно болельщики используют специальные «футбольные возможности» мессенджера. Со дня старта чемпионата по футболу в Viber:

∙ почти 3 млн пользователей подписались на футбольного чат-бота World Football 2018;

∙ около 1 млн подписчиков каждый день отправляли по 10 млн запросов боту;

∙ чуть менее 700 тыс футбольных экспертов сделали более 2 млн прогнозов о результатах матчей;