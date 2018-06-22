Пользователи Viber стали на 200% активнее отправлять стикеры во время ЧМ 2018

Viber зафиксировал резкий всплеск активности пользователей, начало которого пришлось на старт главного футбольного события года. Подробнее - в материале Planet Today.
Болельщики следят в Viber за ходом матчей, делают прогнозы и, конечно, активно делятся радостью побед и горечью поражений с друзьями.
Особенно активно болельщики сборной России отметили триумф сборной в матче с Египтом: после победы число отправленных стикеров в Viber выросло на 200%, а сообщений – на 50%!
Не менее активно болельщики используют специальные «футбольные возможности» мессенджера. Со дня старта чемпионата по футболу в Viber:
∙ почти 3 млн пользователей подписались на футбольного чат-бота World Football 2018;
∙ около 1 млн подписчиков каждый день отправляли по 10 млн запросов боту;
∙ чуть менее 700 тыс футбольных экспертов сделали более 2 млн прогнозов о результатах матчей;
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