Тепловизионный прицел Dedal Venator доступен для приобретения

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31 мая силами интернет-магазина «Комбат» состоялась презентация нового отечественного тепловизионного прицела Dedal Venator. Он производится столичным АО «Дедал-НВ» по заказу компании «Навигатор». У магазина «Комбат» эксклюзивные права на продажу прицела, в связи с чем именно он представил его.

До 31 мая сведения о выпуске Dedal Venator не предоставлялись. Это объясняется проведением ряда испытаний по причине того, что заявленные характеристики прицела позволяют говорить о появлении сильного конкурента на рынке гражданских тепловизоров.

Новинка создавалась на базе Dedal-T2.380 Hunter, что позволило использовать в ней ряд его свойств (к примеру, стойкость к отдаче крупных калибров). Снижению веса и внешних габаритов прицела поспособствовал факт использования композитных материалов при его производстве. Также это позволило снизить его конечную стоимость. Используемый в Dedal Venator дисплей AMOLED при испытаниях без помех и «торможений» идеально функционировал в «-20 градусов», тогда как иные модели с более низким температурным диапазоном часто не выдерживали.

Прицел Dedal Venator гарантийно обслуживается на российской территории, что выгодно выделяет его на фоне зарубежных компаний. К числу ключевых особенностей новинки (если сравнивать с другими производителями) относится алгоритм обработки сигнала. В «Venator’е» применяется российская разработка в виде технологии динамического контрастирования, что позволяет увеличивать детализацию изображения.

Источник: https://9mm.ru/catalog/product/teplovizionnyy-pritsel-dedal-t2-380-venator/