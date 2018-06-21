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Комитет Евросоюза одобрил закон против публикации мемов‍

Четверг, 21 Июня 2018 10:09
Комитет Евросоюза одобрил закон против публикации мемов‍ Фото из открытых источников

Феномен интернет-мемов может отправится на свалку истории, если новые законы об авторском праве, одобренные Комитетом Евросоюза, вступят в силу в нынешнем виде. О страшной угрозе, нависшей над мемами, пишет издание the Independent.

 

По данным которого, за принятие поправок проголосовали пятнадцать членов комитета, а против, соответственно, высказались десять. Речь идет о пунктах закона, известных как "статья 11" и "статья 13" — о том, что эти поправки противоречат самой идее Интернета, уже заявили крупнейшие отраслевые игроки.

 

Если законопроект в его актуальном виде будет принят, то из Интернета могут исчезнуть мемы — просто потому, что большая их часть содержит изображения известных персон, а также кадры из популярных медиапродуктов.

 

"Система, которую пытаются выстроить европейские законодатели, может работать абсолютно некорректным образом. Уже сейчас фиксируются случаи, когда, например, YouTube удаляет видеоролики, которые вообще никак не нарушают авторские права", — говорят специалисты.

 

Новые поправки, как добавляют эксперты, делают Сеть каким-то жутким инструментом для контроля за пользователями, оставляя где-то в прошлом первоначальную концепцию, согласно которой Интернет должен быть средством для обмена информацией.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Мемы
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