Инновационный конвертоплан испытали крутым взлётом‍

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Разработчики перспективного летательного аппарата V-280 Valor, относящегося к классу конвертопланов, испытали свое детище путем осуществления крутого взлета — машину подняли в воздух под углом в восемьдесят градусов. Публикация о расширенных испытаниях американского конвертоплана появилась в издании Defense News.

Конвертоплан — это такой себе микс из самолета и вертолета, способный производить вертикальные посадку и взлет, а также летать горизонтально. Кроме массы преимуществ, у таких летательных аппаратов есть и некоторые недостатки — это, например, потеря устойчивости при переходе из вертикального полета в горизонтальный.

Однако конвертоплан V-280 Valor может взлетать по крутой восходящей — такой метод взлета решают проблему потери устойчивости, плюс, позволяет поднимать в воздух больше груза, так как участвующее в полете крыло все-таки создает дополнительную подъемную силу.

В общем, перспективная машина теперь стала еще более перспективной. Разработчики (компания Bell Helicopter), тем временем, обещают новые улучшения и доработки — например, систему кругового обзора, а также новый крейсерский режим. Предполагается, что демонстрационные испытания аппарата в американской армии начнутся в следующем году.