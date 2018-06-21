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Mail.ru сообщила о масштабном обновлении почты

Четверг, 21 Июня 2018 09:17
Mail.ru сообщила о масштабном обновлении почты Фото из открытых источников

В ходе презентации, которую российский интернет-холдинг Mail.ru Group провел вчера вечером, была представлена новая версия почтового сервиса Mail.ru. В неv, согласно публикациям в СМИ, появится целый комплекс новшеств и изменений.

 

Начать стоит с логотипа, который лишился привычных букв ".ru" и выглядит теперь как "@mail". Это, впрочем, самая незначительная часть апдейта, потому что все самое интересное притаилось внутри.

 

Продвинутые технологии машинного обучения позволили разработчикам из Mail.ru Group реализовать комплексную систему классификации электронной корреспонденции — она с легкостью справляется с такими типовыми задачами, как фильтрация спама или сортировка рассылок. В общем, теперь пользователи почты от Mail.ru могут быть уверены в том, что важные письма не потеряются в глубоких закоулках их ящиков.

 

Функция Smart Reply, работающая уже сейчас, позволяет отвечать на письма при помощи сгенерированных "умным" алгоритмом шаблонов, созданных на основе анализа текста входящего письма.

 

Теперь при помощи почты от Mail.ru можно совершать платежи — например, пополнять счет мобильной связи, оплачивать штрафы, а также просто переводить средства. И это далеко не все возможности обновленной системы.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Mailru Group
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