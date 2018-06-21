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Портал «ПроДокторов» празднует очередной рекорд – 900 тысяч реальных отзывов

Четверг, 21 Июня 2018 09:16
Портал «ПроДокторов» празднует очередной рекорд – 900 тысяч реальных отзывов Фото из открытых источников

Очередной рекорд отмечает крупнейший в России медицинский агрегатор «ПроДокторов». На ресурсе свои реальные отзывы оставили более 900 тысяч пациентов. Судя по востребованности и популярности сайта, достигнутая веха развития – далеко не предел. 

 

Агрегатор был создан в 2011 году. За это время в его базе появились сведения о более 34 тыс. частных и государственных клиник во всех регионах страны, примерно 473 тыс. ведущих врачах в разных сферах медицины. Сайт пользуется доверием пользователей: ежемесячно его услуги востребованы примерно 5 200 000 человек, которые ищут информацию о врачах и клиниках, а также оставляют собственное мнение и впечатления о качестве медицинских услуг. Доверие основано на том, что каждый отзыв проходит строгую модерацию, тщательно проверяется. Главное кредо проекта ProDoctorov.ru – объективность, открытость и непредвзятость.

 

На сайте «ПроДокторов» (https://prodoctorov.ru/) можно найти самую разную информацию о врачах, включая их график работы, прайс-лист, отношение к пациентам, при необходимости доступна бесплатная запись к нужному специалисту прямо на ресурсе. Есть сведения и о клиниках, их расположении, наличии услуг. В чате клиники предоставлена возможность получить предварительную консультацию или узнать мнение специалистов о различных фармпрепаратах.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости здоровье
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