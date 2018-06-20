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Бренд Honor стал технологическим спонсором Центрального колледжа искусства и дизайна им. Святого Мартина

Среда, 20 Июня 2018 14:30
Бренд Honor стал технологическим спонсором Центрального колледжа искусства и дизайна им. Святого Мартина Фото из открытых источников

Honor, лидер рынка смартфонов среди интернет-брендов, стал технологическим спонсором выставки дипломных проектов Центрального колледжа искусства и дизайна им. Святого Мартина (Central Saint Martins College of Art and Design) для исследования цвета, как значительного элемента в истории дизайна, и связи между искусством, дизайном и технологическими инновациями.  Подробнее - в материале Planet Today.

 

Камера смартфона Honor 10, оснащенная искусственным интеллектом, сыграет важную роль на выставке: с её помощью студенты Колледжа снимут свои дипломные проекты. Документальный фильм, повествующий о том, как дизайнеры вдохновлялись при создании цветов для Honor 10, расскажет о работах студентов в области технологий и дизайна. 

 

В число совместных проектов бренда Honor с Центральным колледжем искусства и дизайна теперь входит и новая премия за инновационное использование цвета и технологий в творчестве — Honor Art Prize. Первая награда в 2018 году была вручена магистру искусств Марко Панталеони за серию работ в области 3D-сканирования, фотографии и живописи. 

 

В рамках международного конкурса Honor Global Theme Design Contest появится совместная тема оформления от Honor и Центрального колледжа искусства и дизайна им. Святого Мартина. Одним из главных членов жюри конкурса станет руководитель программы искусств Алекс Скеди. Из множества работ, среди которых графика, видеосъёмка, скульптура и сценическое искусство, будут определены победители с новаторскими идеями в интернет-дизайне.

 

Основной целью сотрудничества Центрального колледжа искусства и дизайна им. Святого Мартина и бренда Honor, его технологического спонсора, является изучение областей, где пересекается искусство, дизайн и технологические инновации. На выставке дипломных работ с 20 по 24 июня наряду с лучшими мировыми дизайнерскими проектами будет представлена специальная фото-зона Honor 10. 

 

Флагманский смартфон Honor 10, вышедший в 2018 году, представил пользователям две революционные технологии на рынке смартфонов. Первая из них — усовершенствованная технология искусственного интеллекта 2.0, используемая, главным образом, для фотосъёмки. Вторая технология представляет собой CMF-дизайн Honor 10 — корпус смартфона покрыт 3D-стеклом из 15 слоёв, преломляющих свет и создающих переливающееся разноцветное сияние. Всего через месяц после запуска Honor 10 в Китае и через неделю после международного старта продаж в Лондоне по миру было продано более одного миллиона смартфонов. 

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости
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