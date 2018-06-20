Vivo создает 3D-камеру TOF для распознавания лиц

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Трехмерная камера TOF, над которой работает китайский производитель электроники Vivo, позволит смартфонам компании осуществлять 3D-сканирование лица пользователя — сообщает информационный ресурс actualnews.org

Новейший флагман компании, смартфон Vivo NEX, может похвастаться целым спектром интересных фишек (его безрамочный экран, например, занимает почти девяносто два с половиной процента площади фронтальной поверхности, плюс, смартфон оснащен интересной всплывающей камерой), однако он не поддерживает технологию 3D-идентификации лица пользователя.

Для устранения этого недочета и предназначена камера TOF, над которой работают инженеры Vivo. Благодаря этой инновационной 3D-камере можно будет разблокировать смартфон, просто взглянув на него. Кроме разблокировки девайса, эта технология пригодится и, например, для подтверждения электронных платежей.

Согласно инсайдерским данным, компания Vivo покажет свою трехмерную камеру TOF в рамках мероприятия Mobile World Congress, которое будет проходить с двадцать седьмого по двадцать девятое июня. Смартфон от Vivo с поддержкой инновационной технологии должен появиться к концу текущего года.