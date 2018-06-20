Ханты-Мансийск принял Международный IT-Форум при участии ТПП РФ

Участниками прошедшего на территории Ханты-Мансийска Международного IT-Форума выступили представители ТПП РФ. В ходе мероприятия подробно обсуждались актуальные тренды по цифровизации экономик входящих в БРИКС и ШОС государств, а также развитие сотрудничества бизнеса этих стран. Об этом пишет сайт Wapstat.
В рамках прошедшего в Югре форума было заслушано в общей сложности 13 докладов и получило обсуждение 13 предложений. Участники мероприятия согласились с важностью активной цифровизации экономики, а также устранения цифрового неравенства.
ТПП РФ вручили награду «UGRA IT AWARDS». Тем самым, был отмечен высокий уровень внедрения Палатой в ее деятельность цифровых технологий. Именно ей была разработана электронная система, с помощью которой бизнес-сообщество получает доступ к более чем 500 услугам в различных сферах деловой жизни. Обратиться за такой услугой и следить за ее выполнением можно в режиме реального времени.
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