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Новинка от Huawei может получить уникальный безрамочный дисплей

Вторник, 19 Июня 2018 10:36
Новинка от Huawei может получить уникальный безрамочный дисплей Фото из открытых источников

Грядущий флагман от Huawei может получить почти семидюймовый OLED-экран, выполненный в новом ультра-безрамочном стиле. О некоторых деталях перспективного смартфона пишет информационный ресурс actualnews.org, в распоряжении у которого появились инсайдерские данные.

 

Известно, в частности, что 6.9-дюймовый дисплей, в основе которого технология органических светодиодов, будет занимать практически всю площадь фронтальной стороны устройства. Дизайн, при этом, будет выглядеть довольно необычно — убедиться в этом можно, если проанализировать изображение с патентной заявки Huawei.

 

Есть сведения, согласно которым речь идет о смартфоне под названием Huawei Mate 20 Pro. Новый флагман получит невероятно стильный прямоугольный корпус с острыми гранями, а также целый ряд интересных технических решений.

 

Инженеры Huawei, например, задействовали уникальную технологию металлических полос, благодаря которой устройство будет чрезвычайно тонким, но, при этом, прочным. Смартфон, кроме того, сможет похвастаться отличной защитой от воды, пыли, а также всех возможных загрязнений. В общем, теперь остается только дождаться официального анонса перспективной новинки.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости смартфоны
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