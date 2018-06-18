Нейросеть научили самостоятельно создавать 3D-миры‍

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Инновационная система компьютерного зрения, созданная специалистами лаборатории DeepMind, может самостоятельно изучать сцену и "додумывать" ее 3D-представление. Материал, посвященный уникальной разработке, появился на страницах авторитетного научного издания Science.

Чем же отличается разработанная лабораторией DeepMind система от сотен подобных? Главное отличие — отсутствие необходимости получения дополнительных данных для построения 3D-сцены. То есть, программа выдает приемлемые результаты даже в тех случаях, когда оператор не сообщает ей о параметрах объектов, находящихся в помещении.

"Нейронные сети, на основе которых работает большая часть современных систем машинного зрения, требуют больших массивов входных данных для обучения и работы. И это довольно затратный по времени момент — для того, чтобы научить нейросеть, нужно вручную описывать каждый элемент. Мало того, что на это уходит очень много времени, так еще и результат часто оказывается неудовлетворительным, так как некоторая часть элементов сцены остается неописанной", — рассказывают разработчики системы.

Алгоритм, созданный в DeepMind, работает иначе — искусственный интеллект самостоятельно строит трехмерную сцену, наблюдая ее с нескольких ракурсов.