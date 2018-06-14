Клип российской группы о «вмешательстве РФ» стал основой видеоигры

Музыкальное видео отечественной группы PSYRUS, высмеивающее миф о "вмешательстве" России в выборы американского президента, стало прообразом для видеоигры — сообщает Федеральное агентство новостей.
По данным ФАН, речь идет о клипе на песню PSYRUS - Hitcher (смотрите видео ниже). В центре сюжетной линии видеоклипа — астронавт из Соединенных Штатов Америки, который прилетает с ответственной миссией на планету Марс. Американец думает, что он является первым человеком на Марсе и уже готовится к установке на Красной планете флага США, как вдруг оказывается, что здесь давно уже действует целая российская база.
На базе гостя принимают в нарочито "клюквенном" стиле и предлагают ему остаться на четвертой планете. Но отважный астронавт из США отказывается, ссылаясь на обещание, которое он дал не кому попало, а президенту Дональду Трампу! Дальше происходят совсем уж удивительные события.
Да, крутой сюжет для видеоигры. Вот только игра будет несколько не о том — ее главным героем будет не американский астронавт и не русский покоритель Марса, а хакер, который взламывает разнообразные серверы и живет припеваючи, пока не узнает о страшном заговоре.
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