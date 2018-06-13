IPhone X включился после двух недель "купания" на дне реки‍

Фото из открытых источников

Яблочный смартфон iPhone X может пролежать две недели на дне реки, а затем включиться и заработать, как минимум позволяя скопировать оставшуюся в нем информацию. Не верите — тогда смотрите видео ниже.

Видеоролик, посвященный возвращению к жизни найденного на дне реки "айфона икс", был опубликован на YouTube-канале Man + River — его автор постоянно находит какие-то ценные предметы под водой, а затем пытается вернуть их владельцам.

Последнее погружение позволило автору канала найти золотое украшение, дорогие очки, а также смартфон от Apple. Гаджет, при этом, не был упакован в водонепроницаемый чехол или что-нибудь подобное, то есть водонепроницаемость обеспечивалась исключительно его собственными возможностями.

Автор канала Man + River вскрыл найденный iPhone X и поместил девайс в контейнер с влагопоглотителем, где смартфон пролежал три дня. Затем энтузиаст зарядил iPhone X и включил его.

Владелица телефона была шокирована. По ее словам, смартфон выпал у нее из рук и упал в реку двумя неделями ранее. Теперь девушка смогла скопировать из памяти устройства ценные для нее фотографии. Такая вот история со счастливым концом.