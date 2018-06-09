Суббота 09 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Подразделение Panasonic представило прототип «робобрюк», которые помогут пожилым людям ходить

Подразделение Panasonic представило прототип «робобрюк», которые помогут пожилым людям ходить

Суббота, 09 Июня 2018 10:46
Подразделение Panasonic представило прототип «робобрюк», которые помогут пожилым людям ходить Фото из открытых источников

Atoun Inc., дочернее предприятие японской корпорации Panasonic, представило прототип носимого «робокостюма» (или, справедливее сказать, «робобрюк») под рабочим названием HIMICO, который поможет пожилым людям и всем, кто испытывает проблемы с опорно-двигательным аппаратом, свободно перемещаться в пространстве. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Разработка поддерживает поясницу и ноги своего носителя. Но в отличие от традиционных устройств, облегчающих хождение, и громоздких экзоскелетов прототип от Panasonic гораздо легче и эргономичнее – за счет использования особой ленточной конструкции. Он весит всего 3,5 кг, легко надевается и крепится на теле без посторонней помощи. Встроенные сенсоры фиксируют шагательные движения человека, прогнозируют ритм походки и повторяют их, поддерживая конечности с помощью мотора и гибких лент.

 

В создании прототипа участвовал доктор Масахико Сумитани из университета Токийского госпиталя, изучавший воздействие устройства на двигательную активность мышц. Финансирование предоставило Японское агентство медицинских исследований и разработок.

 

Разработчики рассчитывают, что «робокостюм» пригодится не только лицам с ограниченной двигательной активностью при поражении опорно-двигательной системы - в т.ч., для восстановления способности к самостоятельному хождению. Он также позволит предупреждать развитие приобретенных заболеваний. Относительно здоровые пожилые люди смогут использовать его для легких упражнений, таких как ходьба и хайкинг. Последнее было продемонстрировано в ходе эксперимента, организованного профильными подразделениями Panasonic, которые специализируются на решениях для Олимпийских и Паралимпийских игр.

 

В 2018–2019 гг ATOUN и Panasonic продолжат разработку экзоскелетов/ «роботизированной одежды» и их тестирование для последующего вывода на рынок. HIMICO планируется коммерциализировать под названием «Робокостюм ATOUN MODEL H".

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости робот Panasonic
Главное за сутки
Суд Москвы арестовал активы братьев Магомедовых Суд Москвы арестовал активы братьев Магомедовых Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и на долю в уставных капиталах юридических лиц в рамках уголовного дела в отношении совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова…
Минобороны России меняет правила призыва на срочную службу Минобороны России меняет правила призыва на срочную службу Минобороны готовится изменить правила призыва на срочную службу. Уже осенью нынешнего года молодые люди, признанные ограниченно годными к ней, смогут добровольно пройти повторную медкомиссию. Это особенно актуально для граждан, планирующих…
Число отравившихся в детском лагере на Урале достигло 64 человек Число отравившихся в детском лагере на Урале достигло 64 человек В уральские больницы госпитализированы 64 человека из детского лагеря "Сосновый бор", сообщили в региональной прокуратуре. Из них 33 направлены в больницу Кушвы, 31 — в больницу Нижнего Тагила. Ранее сообщалось…

Читайте также
Ученые создали нейросеть с раздвоением личности Ученые создали нейросеть с раздвоением личности Исследователи из Соединенных Штатов Америки разработали нейросеть, симулирующую нечто вроде раздвоения личности. Технология, как верят ее авторы, приблизит человечество к созданию полноценного искусственного интеллекта. Уникальная нейронная сеть получила название Norman…
В РФ к Чемпионату Мира по футболу создали iPhone X с портретами Роналду, Месси, Неймара и Акинфеева В РФ к Чемпионату Мира по футболу создали iPhone X с портретами Роналду, Месси, Неймара и Акинфеева Специально к Чемпионату Мира 2018 российский бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar создал коллекцию iPhone X «Легенды футбола» с золотыми портретами футболистов команд разных стран. Среди них: Игорь Акинфеев, Криштиану…
Из самолетов авиакомпании Emirates исчезнут иллюминаторы Из самолетов авиакомпании Emirates исчезнут иллюминаторы Арабский авиаперевозчик Emirates планирует избавиться от иллюминаторов в самолетах — пишет издание BBC News, по данным которого, пассажиры лайнеров Emirates будут наслаждаться видами при помощи виртуальных, а не реальных окон.…
Facebook снова поймали на передаче данных пользователей‍ Facebook снова поймали на передаче данных пользователей‍ Личные данные пользователей социальной сети Facebook оказались довольно востребованным товаром — их, как выяснилось накануне, получали не только исследовательские структуры вроде Cambridge Analytica, но и производители мобильных гаджетов. В частности,…
Фото
А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек А вы любите кошек? Тогда пришла посетить остров кошек

Остров Тасиро в Японии, более известный как "Остров кошек" славится множеством живущих на нем кошек,...

Видео

 

Китайский военный оркестр встретил Путина «Катюшей»

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Бабушки у подъезда – они ведь как подписчики в фейсбуке. В друзья не добавляются. А за новостями следят!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.