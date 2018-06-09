Подразделение Panasonic представило прототип «робобрюк», которые помогут пожилым людям ходить

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Atoun Inc., дочернее предприятие японской корпорации Panasonic, представило прототип носимого «робокостюма» (или, справедливее сказать, «робобрюк») под рабочим названием HIMICO, который поможет пожилым людям и всем, кто испытывает проблемы с опорно-двигательным аппаратом, свободно перемещаться в пространстве. Подробнее - в материале Planet Today.

Разработка поддерживает поясницу и ноги своего носителя. Но в отличие от традиционных устройств, облегчающих хождение, и громоздких экзоскелетов прототип от Panasonic гораздо легче и эргономичнее – за счет использования особой ленточной конструкции. Он весит всего 3,5 кг, легко надевается и крепится на теле без посторонней помощи. Встроенные сенсоры фиксируют шагательные движения человека, прогнозируют ритм походки и повторяют их, поддерживая конечности с помощью мотора и гибких лент.

В создании прототипа участвовал доктор Масахико Сумитани из университета Токийского госпиталя, изучавший воздействие устройства на двигательную активность мышц. Финансирование предоставило Японское агентство медицинских исследований и разработок.

Разработчики рассчитывают, что «робокостюм» пригодится не только лицам с ограниченной двигательной активностью при поражении опорно-двигательной системы - в т.ч., для восстановления способности к самостоятельному хождению. Он также позволит предупреждать развитие приобретенных заболеваний. Относительно здоровые пожилые люди смогут использовать его для легких упражнений, таких как ходьба и хайкинг. Последнее было продемонстрировано в ходе эксперимента, организованного профильными подразделениями Panasonic, которые специализируются на решениях для Олимпийских и Паралимпийских игр.

В 2018–2019 гг ATOUN и Panasonic продолжат разработку экзоскелетов/ «роботизированной одежды» и их тестирование для последующего вывода на рынок. HIMICO планируется коммерциализировать под названием «Робокостюм ATOUN MODEL H".