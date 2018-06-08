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Россияне смогут оплачивать интернет-покупки QR-кодом с 2019 года‍

Пятница, 08 Июня 2018 12:21
Россияне смогут оплачивать интернет-покупки QR-кодом с 2019 года‍ Фото из открытых источников

Существующая при Центральном банке Российской Федерации ассоциация "Финтех" разрабатывает технологию мобильных платежей, которая позволит россиянам платить за товары и услуги при помощи мобильного приложения, считывающего QR-коды.

 

Информация о находящейся в разработке технологии появилась у издания "Известия", которому удалось заполучить инсайдерские сведения. Известно, что новая технология совершения платежей будет запущена уже в следующем году. И, как отмечают ее авторы, в значительной степени потеснит уже присутствующие на рынке системы.

 

Работать система будет достаточно просто — специальное мобильное приложение будет считывать QR-код, нанесенный на товаре в качестве ценника, и производить оплату. Пользователю, при этом, не нужно вводить платежную информацию. Технология особенно пригодится владельцам интернет-магазинов — они получат в свое распоряжение новый простой и безопасный способ приема платежей, который, как считают эксперты, придется населению по душе.

 

У молодых бизнес-игроков, соответственно, появятся дополнительные шансы на успех — считают в ассоциации "Финтех", высоко оценивая шансы нового платежного инструмента положительно повлиять на онлайн-торговлю.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости платежи
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