"Яндекс" и "Спутник" запустят государственную поисковую систему

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Специалисты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России намереваются создать единую систему поиска информации по государственным сайтам и сервисам. Непосредственную разработку поисковика будет осуществлять "Ростелеком" (владеет поисковой системой "Спутник") или "Яндекс".

По словам заместителя руководителя Минкомсвязи Алексея Козырева, переговоры относительно создания госпоисковика уже ведутся — обсуждение, в частности, проводится с представителями "Спутника". Однако не исключается и вариант, при котором будущий государственный поисковик будет реализован на базе технологий "Яндекса".

"Мы обсуждаем разные варианты. Пока что на необходимых нам условиях согласился сотрудничать "Ростелеком", но определенный диалог поддерживается и с компанией "Яндекс"", — заявил Козырев в кулуарах "Цифровой индустрии промышленной России".

Слова заместителя министра прокомментировали в "Яндексе" — там отметили, что проводили консультации с представителями Минкомсвязи.

Государственный интернет-поисковик, как предполагается, может появиться в России уже до конца текущего года.