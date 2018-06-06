Эксперты разгадали способ прослушки любого смартфона‍

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Эксперт в области информационной безопасности Питер Хенвей утверждает, что в современном мире существует огромное количество безобидных на вид мобильных приложений, которые осуществляют прослушку смартфонов.

Вы можете даже и не подозревать, что на вашем мобильном устройстве установлена программа-шпион, которая постоянно производит скрытое наблюдение. Думаете, что это бессмысленно, так как вы не делаете ничего секретного при помощи своего смартфона? А вот крупные корпорации, которые не стесняются использовать полученные таким образом данные, думают иначе.

"Я провел простой эксперимент, который может повторить любой человек — при использовании смартфона я проговаривал слова-триггеры, которые активируют прослушку. В моем случае это были слова, связанные с учебой и приобретением одежды недорогих брендов. После того, как смартфон подслушал эти слова в моей речи, я начал натыкаться на тематическую рекламу в Сети", — цитирует исследователя информационный ресурс inforeactor.ru

По словам Питера Хенвея, данные из приложений, прослушивающих смартфоны, часто используют даже такие крупные киты, как Facebook и Instagram — сейчас это считается нормальной практикой.