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Эксперты разгадали способ прослушки любого смартфона‍

Среда, 06 Июня 2018 12:25
Эксперты разгадали способ прослушки любого смартфона‍ Фото из открытых источников

Эксперт в области информационной безопасности Питер Хенвей утверждает, что в современном мире существует огромное количество безобидных на вид мобильных приложений, которые осуществляют прослушку смартфонов.

 

Вы можете даже и не подозревать, что на вашем мобильном устройстве установлена программа-шпион, которая постоянно производит скрытое наблюдение. Думаете, что это бессмысленно, так как вы не делаете ничего секретного при помощи своего смартфона? А вот крупные корпорации, которые не стесняются использовать полученные таким образом данные, думают иначе.

 

"Я провел простой эксперимент, который может повторить любой человек — при использовании смартфона я проговаривал слова-триггеры, которые активируют прослушку. В моем случае это были слова, связанные с учебой и приобретением одежды недорогих брендов. После того, как смартфон подслушал эти слова в моей речи, я начал натыкаться на тематическую рекламу в Сети", — цитирует исследователя информационный ресурс inforeactor.ru

 

По словам Питера Хенвея, данные из приложений, прослушивающих смартфоны, часто используют даже такие крупные киты, как Facebook и Instagram — сейчас это считается нормальной практикой.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости прослушка
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