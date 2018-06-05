Система подсветки Razer Chroma доступна для сторонних производителей

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Razer™, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, объявляет о подключении устройств избранных сторонних производителей к экосистеме Razer Chroma, открывая весь спектр ее возможностей для еще более широкой аудитории геймеров.

Razer Chroma – единственная в мире платформа для создания атмосферной игровой подсветки с более чем 100 поддерживающих игр, включая Overwatch™, Fortnite, Quake Champions™, Diablo™ и прочие популярные тайтлы. Подробнее - в материале Planet Today.

Razer Chroma так же поддерживает систему «умного» освещения Philips Hue, позволяя создать в комнате геймера атмосферу полного погружения с возможностью настроить каждую отдельную лампу и полностью изменить привычное впечатление от игры.

До настоящего момента подсветка устройств от различных производителей, будь то корпуса ПК, вентиляторы или материнские платы, не могла быть полностью синхронизирована, в отличие от устройств с поддержкой Razer Chroma.

Программа объединенных устройств Razer Chroma позволит партнерам, таким как MSI, NZXT, AMD, Thermaltake, Lian Li, Vertagear, Gigabyte, и Ducky получить доступ к протоколу подстветки Razer при помощи API и в один щелчок подключить Chroma на своих программных платформах.

“Современные геймеры могут владеть несколькими устройствами с RGB-подсветкой, но при этом не получают полноценного эффекта погружения, так как их девайсы не «разговаривают» друг с другом,” – говорит Генеральный директор и сооснователь Razer Минь-Лян Тан. “Мы впервые открываем доступ к экосистеме Chroma для наших партнеров, чтобы исправить эту ситуацию во благо всех геймеров.”

С приходом Razer Chroma на устройства и компоненты от восьми различных производителей, геймеры получат абсолютную власть над синхронизацией световых эффектов, дажe если они принадлежат к различным брендам.

Первые продукты от сторонних производителей начнут поддержку Razer Chroma в 4 квартале 2018 года.

Для более подробной информации о Программе объединенных устройств Chroma посетите Razer на Computex 2018, Стенд L0003

О КОМПАНИИ RAZER

Razer™ - лидирующий мировой лайфстайл-бренд для геймеров.

Трехголовая змея, логотип Razer - один из самых узнаваемых символов среди геймеров. Компания спроектировала и создала крупнейшую независимую экосистему из аппаратных, программных платформ и сервисов, рассчитанных на геймеров. Поклонников Razer можно найти на каждом из континентов.

Линейка продуктов Razer насчитывает устройства, отмеченные всевозможными наградами: от высокопроизводительной периферии для ПК и консолей, до игровых ноутбуков Razer Blade и смартфонов RazerPhone. Software-платформа Razer насчитывает 40 млн пользователей и включает в себя Razer Synapse (Интернет Вещей), Razer Chroma (патентованная система для для настройки RGB-подсветки), Razer Cortex (программа для оптимизации и запуска игр). Сервисы Razer включают zGold- виртуальную валюту и платежную платформу для геймеров, позволяющую делать покупки в более чем 2500 различных играх.

Компания владеет 9 офисами в разных точках планеты, признана ведущим геймерским брендом в США, Европе и Китае.

Razer основана в 2005 г., две ее штаб-квартиры располагаются в Сан-Франциско и Сингапуре. Компания размещена на Гонконгской Фондовой Бирже (Код: 1337).