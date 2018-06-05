Механические переключатели Razer вскоре будут использоваться в клавиатурах сторонних производителей

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Razer™, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, сообщает об открытии права на использование Механических Переключателей Razer в клавиатурах сторонних производителей. Подробнее - в материале Planet Today.

Разработанные для гейминга с нуля, Механичеcкие Переключатели Razer широко известны за свою точность и скорость актуации. Они на 60% надежнее стандартных механических переключателей, и этому качеству доверяют миллионы геймеров и киберспортсменов повсеместно.

Ранее использовавшиеся эксклюзивно в премиальных клавиатурах серии BlackWidow переключатели от Razer дебютируют у нескольких избранных партнеров. Их список расширится к концу этого года.

“Многие клавиатуры на рынке, по заявлению производителей, создаются для геймеров, но все они используют переключатели, разработанные для чего угодно, только не для гейминга,” - говорит сооснователь и Генеральный директор Razer Минь-Лян Тан. “Наши переключатели, с другой стороны, разрабатывались специально для геймеров. Мы рады, что все больше партнеров видят их преимущества и готовы представить их широкой аудитории геймеров.”

Все три вариации Механических Переключателей Razer станут доступны сторонним производителям:

• Переключатель Razer Green: обладает характерным щелчком и ярко выраженным откликом, с оптимизированными точками актуации и сброса для наивысшей производительности при игре и наборе текста.

• Переключатель Razer Orange: тактильный, без громкого щелчка. Предлагает ту же безупречную производительность, что и Razer Green, при этом идеально подходит для бесшумной игры.

• Переключатель Razer Yellow Switch: предлагает сверхбыструю актуацию в 1.2мм, работает тихо и идеально подходит для игр, где требуется молниеносная скорость нажатий.

Энтузиасты DIY и дизайнеры так же смогут отдельно приобрести Механические Переключатели Razer в этом году.

О КОМПАНИИ RAZER

Razer™ - лидирующий мировой лайфстайл-бренд для геймеров.

Трехголовая змея, логотип Razer - один из самых узнаваемых символов среди геймеров. Компания спроектировала и создала крупнейшую независимую экосистему из аппаратных, программных платформ и сервисов, рассчитанных на геймеров. Поклонников Razer можно найти на каждом из континентов.

Линейка продуктов Razer насчитывает устройства, отмеченные всевозможными наградами: от высокопроизводительной периферии для ПК и консолей, до игровых ноутбуков Razer Blade и смартфонов RazerPhone. Software-платформа Razer насчитывает 40 млн пользователей и включает в себя Razer Synapse (Интернет Вещей), Razer Chroma (патентованная система для для настройки RGB-подсветки), Razer Cortex (программа для оптимизации и запуска игр). Сервисы Razer включают zGold- виртуальную валюту и платежную платформу для геймеров, позволяющую делать покупки в более чем 2500 различных играх.

Компания владеет 9 офисами в разных точках планеты, признана ведущим геймерским брендом в США, Европе и Китае.

Razer основана в 2005 г., две ее штаб-квартиры располагаются в Сан-Франциско и Сингапуре. Компания размещена на Гонконгской Фондовой Бирже (Код: 1337).