Популярная игра для смартфона оказалась опасным вором

Фото из открытых источников

У популярной игры Fortnite пока нет версии для мобильной операционной системы Android, поэтому все якобы игры с таким названием — это фальшивки, которые, как предупреждает портал Androidpolice.com, могут представлять собой значительную опасность для конфиденциальных данных пользователя.

Приложения, которые маскируются под версию игры Fortnite для Android, на самом деле являются вирусами и троянами разной степени опасности. То есть, устанавливать их не стоит. Если, конечно, вы не хотите, чтобы киберзлоумышленники завладели вашими приватными данными. Например — платежной информацией с банковских карт.

Разработчики Fortnite, если что, обещают выпустить официальную версию игры под Андроид, а произойдет это в течение нескольких месяцев. Весьма вероятно, что релиз игры состоится до конца нынешнего лета.

"Фейковые приложения распространяются при помощи рекламы на популярных сайтах, поэтому люди, которые не знакомы с основными аспектами информационной безопасности, легко могут стать жертвами мошенников. Лучший способ защититься от вирусов конкретно в этом случае — следить за официальными сообщениями разработчиков Fortnite и не устанавливать фейковые приложения", — говорят специалисты.