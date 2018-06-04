Google подозревают в недобросовестной конкуренции на рынке криптовалют

Фото из открытых источников

Корпорация Google не разрешает рекламировать на своих площадках любые связанные с криптовалютами проекты, однако сама при этом разрабатывает собственную криптовалюту. Это, как пишет The Independent, попахивает недобросовестной конкуренцией.

В марте этого года, напомним, был анонсирован запрет на использование мощностей "Гугла" для рекламы криптоденег. Запрет вступил в силу с первого дня лета. Объясняя это решение, представители корпорации отметили, что реклама криптовалют способствует массовым заблуждениям, а также может использоваться мошенниками.

Площадки Google, соответственно, нельзя использовать для рекламы криптовалют, ICO, всевозможных криптокошельков, а также любых сопутствующих обучающих материалов.

И все бы ничего, если бы корпорацию Google не заподозрили в создании собственной криптовалюты. Такое предположение сделал, например, Филип Нун из Blackmore Group. Представители корпорации никак не прокомментировали обвинение, однако в прошлом официальные лица Google делали заявления относительно возможности применения блокчейн-технологий.

Еще один интересный факт — сооснователь Ethereum, Виталик Бутерин, сообщал как-то в своем твиттере о том, что собирается сотрудничать с Google.