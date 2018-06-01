Canon больше не продает пленочные камеры

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Японский производитель фототехники Canon сообщил о прекращении реализации пленочной камеры EOS-1V. Это, если что, был последний пленочный фотоаппарат в модельном ряду "Кэнона".

Зеркальная фотокамера Canon EOS-1V производилась до 2010-го года, то есть, в течение последних лет японский производитель продавал накопившиеся на складах экземпляры модели. Теперь, очевидно, запасы иссякли, поэтому камера исчезла из ассортимента — пишет японская газета Sankei.

Тот факт, что Canon EOS-1V исчезла с прилавков, никак не скажется на сервисном обслуживании модели — оно будет осуществляться до тридцать первого октября 2025-го. Однако если у официальных сервисных центров Canon не будет необходимых для ремонта запасных частей, то после 2020-го в обслуживании EOS-1V может быть отказано.

Компания Nikon (основной конкурент "Кэнона" на рынке "зеркалок"), что примечательно, все еще предлагает пленочные фотоаппараты. В частности, модели Nikon F6 и Nikon FM10.

Решение "Кэнона" о прекращении производства пленочной фототехники было, очевидно, преждевременным, потому что в последние годы в мире наблюдается устойчиво растущий интерес к пленке — говорят эксперты.