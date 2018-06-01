Владимир Ефимов: Цифровизация способствуют развитию конкуренции

На Петербургском Международном экономическом форуме - 2018, выступая на сессии по антимонопольному регулированию цифровой экономики, министр Правительства г. Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов рассказал, что цифровизация способствует развитию бизнеса и создает приток инвестиционных вложений в городскую экономику.
С появлением электронных торговых площадок принять участие в экономической жизни столицы, на рынке товаров и услуг, недвижимости может предприниматель из любого региона страны.
Это естественным образом повышает конкуренцию и дает выигрыш всем участникам экономического процесса. Потребители получают качественный товар, город - новые рабочие места и прибыль, инвестор - новые рынки сбыта. Включаются естественные рыночные механизмы, за счет которых происходит прирост.
Развитию электронным формам взаимодействия и цифровизации бизнес-процессов Москва уделяет сейчас особое внимание, подчеркивает В. Ефимов. Цифровизация становится реальным драйвером городской экономики.
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