Владимир Ефимов: Цифровизация способствуют развитию конкуренции

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На Петербургском Международном экономическом форуме - 2018, выступая на сессии по антимонопольному регулированию цифровой экономики, министр Правительства г. Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов рассказал, что цифровизация способствует развитию бизнеса и создает приток инвестиционных вложений в городскую экономику.

С появлением электронных торговых площадок принять участие в экономической жизни столицы, на рынке товаров и услуг, недвижимости может предприниматель из любого региона страны.

Это естественным образом повышает конкуренцию и дает выигрыш всем участникам экономического процесса. Потребители получают качественный товар, город - новые рабочие места и прибыль, инвестор - новые рынки сбыта. Включаются естественные рыночные механизмы, за счет которых происходит прирост.

Развитию электронным формам взаимодействия и цифровизации бизнес-процессов Москва уделяет сейчас особое внимание, подчеркивает В. Ефимов. Цифровизация становится реальным драйвером городской экономики.