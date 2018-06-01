В Google обнаружили «самый странный» сбой в истории

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Приложение Google для Android содержит весьма странный баг, позволяющий прочитать последние короткие текстовые сообщения, полученные или переданные смартфоном. О загадочном баге рассказал пользователь портала Reddit, зарегистрированный под никнеймом Krizastro.

Обладая смартфоном Google Pixel 2 XL, мужчина обнаружил, что если ввести в строку поиска приложения Google запрос "the1975..com", то в результатах отобразятся последние SMS.

"Выглядит очень странно. Мне даже кажется, что это самый странный баг из всех, которые я видел. А повидал я их немало. Может это и не баг вовсе, а какая-то таинственная фича?", — рассуждает Krizastro.

В обсуждении вопроса выяснилось, что запрос "the1975..com" — далеко не единственный, заставляющий приложение Google показывать последние SMS. Другой пользователь Reddit рассказал, что сталкивался с чем-то подобным, когда вбивал в поиск, например, слова "Vizela viagens".

В общем, странное поведение приложения Google могут объяснить, вероятно, только его разработчики. Которые пока что не вышли на связь и не дали никаких комментариев. Так что загадка все еще остается загадкой.