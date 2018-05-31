В Китае появится флотилия из 50 роботов‍

Фото из открытых источников

Флотилию, образованную пятьюдесятью шестью надводными роботами, испытали в Китайской Народной Республике. На YouTube есть видео (смотрите ролик ниже), которое позволяет оценить масштаб действа.

По данным китайского портала Huanqiu, масштабное испытание было осуществлено компанией Yunzhou Intelligence Technology, которая ведет разработки в области робототехники.

Сообщается, что флотилия, которую образовали роботы, управлялась оператором, который находился на борту специального катера. Роботы, при этом, выстраивались в разнообразные формации, а также обходили препятствия. Выглядело все это, как необходимо отметить, чрезвычайно эффектно.

ПО, которое позволяет управлять большими группами роботов — это одно из самых перспективных направлений в робототехнике, так что неудивительно, что в этой сфере уже установилась ожесточенная конкуренция, к которой теперь присоединилась и китайская компания Yunzhou Intelligence Technology.

В общем, роботы не только шагают по планете семимильными шагами, но и плавают по ней же не менее стремительно. Совсем скоро мы будем жить в мире, где роботы станут совсем уж обыденным явлением.