Авторы Fallout намекнули на новую часть игры

Фото из открытых источников

Компания Bethesda готовится к анонсу новой игры во вселенной Fallout — на это красноречиво указывает картинка-тизер, опубликованная в твиттере Bethesda Game Studios.

Судя по картинке, речь может идти о переиздании одной из уже существующих игр франшизы. Нет, не надейтесь, никто не собирается перевыпускать какой-нибудь древний Fallout 2 на современном 3D-движке — если Bethesda и готовит переиздание, то для Fallout 3. Потому что в октябре этого года третьей части как раз исполнится десять лет.

Версия о переиздании F3, впрочем, не подтверждается инсайдерами — один из них сообщил, что разработчики работают над полноценной новой игрой. "Парню, который пообещал съесть свой ботинок, если новый Fallout не будет переизданием, наверное, уже стоит начинать думать над реализацией своих слов. Потому что новая игра от Bethesda будет большим новым "Фоллаутом", а не каким-то перевыпуском или мобильным проектом", — заявил Джейсон Шрайер, журналист сайта Kotaku.

Очевидно, что новый Fallout будет анонсирован на грядущей выставке E3. Поклонникам франшизы стоит обратить внимание на стрим twitch.tv/bethesda — здесь то и дело происходит что-то интересное.