Среда 30 мая 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Технологии» Терминатор реален: Создана кожа из жидкого металла‍

Терминатор реален: Создана кожа из жидкого металла‍

Среда, 30 Мая 2018 10:59
Терминатор реален: Создана кожа из жидкого металла‍ Фото из открытых источников

Авторы культового фантастического блокбастера "Терминатор-2" каким-то образом заглянули в будущее, когда придумали робота из жидкого металла. Потому что сейчас, спустя почти три десятилетия после появления фильма на экранах, ученые создали прототип искусственной кожи на основе жидкого металла.

 

Речь идет об инновационном эластичном материале, в котором заключена электронная начинка, управляющая каплями жидкого металла. Уникальная технология, по словам ученых, позволяет добиться примерно тех же эффектов, которые демонстрировал робот Т-1000 в фильме Джеймса Кэмерона.

 

"Представьте себе материал, который может самостоятельно заделывать образовавшиеся в нем бреши. Кроме того, он может изгибаться, растягиваться и складываться. Фантастика, не правда ли? А ведь это уже практически реальность", — говорят разработчики инновационного материала.

 

Сейчас удивительное детище инженеров находится на стадии прототипа, так что использовать новый материал в каких-то реальных устройствах пока что затруднительно, однако в будущем материал на основе жидкого металла может получить довольно широкое распространение.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Терминатор
Главное за сутки
США назвали сроки окончания антироссийских санкций США назвали сроки окончания антироссийских санкций США сохранят введенные в отношении России санкции в контексте ситуации на юго-востоке Украины и воссоединения РФ с Крымом, пока Москва не выведет "российские силы" из Донбасса, а контроль над полуостровом…
Небензя поставил диагноз Киеву Небензя поставил диагноз Киеву Совет Безопасности провел во вторник первое с февраля 2017 года открытое заседание по ситуации на востоке Украины. Прорыва в урегулировании конфликта за это время не произошло, не изменился и характер…
Боевой разворот Су-57 попал на видео Боевой разворот Су-57 попал на видео Телеканал «Звезда» опубликовал кадры боевого разворота и атаки наземных целей условного противника парой перспективных российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 (смотрите видео ниже). Снятое в ходе всеармейского этапа конкурса «Авиадартс»…

Читайте также
Умная колонка раскрыла личные разговоры семейной пары‍ Умная колонка раскрыла личные разговоры семейной пары‍ "Умная" колонка Amazon Echo оказалась не очень-то и умной — высокотехнологичный девайс ошибся и отправил приватный разговор семейной пары третьему лицу, чем спровоцировал довольно уникальный прецедент. Но обо всем по…
Инженеры Disney создали робота, который делает сальто в полёте‍ Инженеры Disney создали робота, который делает сальто в полёте‍ Довольно необычный робот, которого создали инженеры из компании Disney Research, умеет выполнять переворот в полете с троса, поэтому фактически является роботом-акробатом. Посмотреть на робота в действии можно на видео ниже.…
Компания Energizer представила смартфон с "вечным" аккумулятором на 16 000 мАч Компания Energizer представила смартфон с "вечным" аккумулятором на 16 000 мАч "Смартфоны с вечными аккумуляторами" — именно так "скромно" компания Energizer позиционирует свою новую линейку продуктов — смартфоны Power Max, емкость аккумуляторных батарей которых действительно является весьма внушительной — топовому аппарату…
«Яндекс» и Gallery начали продавать цифровую наружную рекламу в Москве‍ «Яндекс» и Gallery начали продавать цифровую наружную рекламу в Москве‍ Расположенные в Москве билборды, принадлежащие рекламному оператору Gallery, будут показывать цифровую наружную рекламу сервиса "Яндекс.Дисплей". О новшестве пишет издание "КоммерсантЪ". По данным которого, в данный момент размещение цифровой наружной рекламы…
Фото
Озеро Каинды - чудесный лес под водой Озеро Каинды - чудесный лес под водой

Озеро Каинды - это идиллическое горное озеро в казахстанской части гор Тянь-Шаня, недалеко от крупне...

Видео

 

Лезгинка сирийского солдата с «Калашниковым»

Опрос

Отразилось ли повышение цен на бензин на вашем семейном бюджете?

 

Анекдот дня

Международная следственная группа установила, что отпечатки пальцев с «Бука», сбившего «Боинг», принадлежат отравителю Скрипалей, царапавшему пробирки на Олимпиаде в Сочи.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.