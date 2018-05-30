Терминатор реален: Создана кожа из жидкого металла‍

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Авторы культового фантастического блокбастера "Терминатор-2" каким-то образом заглянули в будущее, когда придумали робота из жидкого металла. Потому что сейчас, спустя почти три десятилетия после появления фильма на экранах, ученые создали прототип искусственной кожи на основе жидкого металла.

Речь идет об инновационном эластичном материале, в котором заключена электронная начинка, управляющая каплями жидкого металла. Уникальная технология, по словам ученых, позволяет добиться примерно тех же эффектов, которые демонстрировал робот Т-1000 в фильме Джеймса Кэмерона.

"Представьте себе материал, который может самостоятельно заделывать образовавшиеся в нем бреши. Кроме того, он может изгибаться, растягиваться и складываться. Фантастика, не правда ли? А ведь это уже практически реальность", — говорят разработчики инновационного материала.

Сейчас удивительное детище инженеров находится на стадии прототипа, так что использовать новый материал в каких-то реальных устройствах пока что затруднительно, однако в будущем материал на основе жидкого металла может получить довольно широкое распространение.