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Orange Business Services и CERT NZ объединяются для борьбы с киберугрозами

Вторник, 29 Мая 2018 16:20
Orange Business Services и CERT NZ объединяются для борьбы с киберугрозами Фото из открытых источников

Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил о начале сотрудничества с новозеландским правительственным подразделением по кибербезопасности CERT NZ, в ходе которого компании начнут обмен разведывательными данными для борьбы с информационными угрозами.  Подробнее - в материале Planet Today.

 

Организации по всему миру подвергаются растущему числу кибератак. Согласно отчёту о глобальных рисках, опубликованному в 2018 году Всемирным экономическим форумом, в ближайшие пять лет убытки от киберпреступлений достигнут около 8 триллионов долларов США. 

 

Подразделение CERT NZ было сформировано в апреле 2017 года для оказания помощи организациям и частным гражданам, пострадавшим от информационных атак. Только за первые полгода в компанию поступило более 750 обращений от жертв киберпреступлений в Новой Зеландии. Убытки от этих инцидентов составили почти 2 миллиона новозеландских долларов.

 

Для сотрудничества в сфере расследования киберугроз CERT NZ выбрало Orange Cyberdefense, подразделение группы компаний Orange, которое специализируется на обеспечении кибербезопасности и насчитывает более 1200 специалистов во всем мире. Совместная работа будет осуществляться по следующему алгоритму: после того, как Orange предоставит данные о потенциальных уязвимостях, специалисты CERT NZ проанализируют их совместно с информацией из иных источников и предоставят сервис-провайдеру полномасштабную картину возникающих киберугроз для ее дальнейшего использования в собственных целях и инструментах анализа. 

 

«Помощь компаниям в сфере превентивного управления рисками, связанными с кибербезопасностью, всегда была для Orange приоритетным направлением», — рассказывает Кевин Гриффен (Kevin Griffen), управляющий директор Orange Business Services в Австралазии. — «Это особенно актуально в условиях современного непрерывно развивающегося ландшафта угроз. Работа с CERT NZ опирается на большой опыт Orange Cyberdefense и подчеркивает наше стремление создать надежную и устойчивую киберсреду для пользователей и организаций».

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости киберугрозы
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