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"Алиса" от Яндекса научилась видеть и разбираться в музыке

Вторник, 29 Мая 2018 12:05
&quot;Алиса&quot; от Яндекса научилась видеть и разбираться в музыке Фото из открытых источников

У голосового помощника Алисы появилось компьютерное зрение и музыкальный слух. Если показать Алисе фотографию, она поймёт, что на ней изображено, а если включить музыку — подскажет песню и предложит послушать её на Яндекс.Музыке. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Алиса узнает по фото модель и марку машины, породу кошки или собаки, опознает незнакомое здание или памятник, назовёт знаменитость или произведение искусства. Если на фотографии есть текст, Алиса предложит распознать его и перевести на русский или другой язык с помощью Яндекс.Переводчика. Увидев смартфон, пару туфель или другой товар — найдёт похожие варианты на Яндекс.Маркете или в поиске Яндекса.

 

Если рядом играет музыка, достаточно спросить «Алиса, что сейчас играет?» — и она подскажет песню и исполнителя. В этом Алисе помогает технология Яндекс.Музыки, созданная на основе нейронных сетей. Технология распознавания изображений, которой пользуется Алиса, также разработана с применением машинного обучения. Эта же технология работает, например, в поиске по картинкам на компьютере и в приложении Яндекс. Подробнее о том, как применяется компьютерное зрение, рассказал сегодня на конференции YaC Александр Крайнов — руководитель службы компьютерного зрения Яндекса.

 

«Алиса создана, чтобы помогать людям в повседневных делах — и она делает это всё лучше и лучше. Искать в интернете, узнавать ситуацию на дороге или прогноз погоды она умела уже давно, а в этом году научилась ещё множеству нужных вещей: вызывать такси, заводить будильник, ставить таймер, — говорит руководитель продукта «Алиса» Илья Субботин. — Теперь Алиса умеет подсказывать, что за мелодия играет на радио, или опознать какой-нибудь загадочный фрукт по фотографии. И будет продолжать учиться».

 

Алиса — разработанный в Яндексе голосовой помощник, с которым можно разговаривать как с обычным человеком. Ставить будильник и таймер она умеет пока лишь в приложении Яндекс для Android. Все прочие возможности Алисы доступны в приложении для iOS и в Яндекс.Браузере для Windows и мобильных устройств.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости Яндекс
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