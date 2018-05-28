Мужчина нашел путеводитель по интернету двадцатилетней давности

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Один из пользователей российского развлекательного портала "Пикабу" откопал где-то путеводитель по Рунету 1998-го года — находка, которую можно считать археологической, вызвала у общественности определенный интерес.

Справочник-путеводитель по Интернету представляет собой что-то вроде телефонной книги, только вместо номеров и имен в нем перечислены адреса страниц с названиями. Судя по обложке, в каталоге четыре с лишним тысячи веб-страниц. Сайты, при этом, разделены на категории, что весьма удобно.

Сейчас, в 2018 году, сложно предположить себе это, но тогда, в 1998, подобные справочники действительно представляли собой нечто ценное — пользователи Интернета со стажем признаются, что в те далекие времена люди часто просто терялись в Сети, не зная, как искать ресурсы для посещения.

"Когда у меня появился доступ к Сети в 2000 году, то первый вопрос, возникший в моей голове, был: "И что теперь?". То есть, я буквально не знал, куда податься", — рассказывает один из пикабушников. В общем, справочник действительно выполнял свою функцию и был полезным путеводителем по миру Интернета. Поисковые системы, при этом, никто не отменял. Как и сетевые, а не бумажные, каталоги.