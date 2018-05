Посвященный технологиям будущего бизнес-завтрак прошел в Москве

Фото из открытых источников

Представители элиты бизнес-сообщества стали участниками закрытого бизнес-завтрака прорывных технологий. Мероприятие, организовали которое инвестиционная компания Threesixty Elements S.A. и RAISON Asset Management, состоялось 22 мая в столичном ресторане Lova Lova.

В качестве гостей на завтрак были приглашены топ-менеджеры крупных компаний, а также клиенты high-net-worth лучших десяти банков Москвы. Главной темой дискуссии стали технологии будущего и сферы их применения уже сегодня. Участники события обсудили также инвестиционную привлекательность таких направлений, как блокчейн и криптовалюты, искусственный интеллект и майнинг.

Среди спикеров бизнес-мероприятия было немало признанных экспертов: Александр Зайцев (Global Head of Corporate Strategy RAISON.AI), Андрей Кононыхин (Global Head of Product RAISON.AI, ex Head of Digital Distribution Mail.ru Group https://raison.ai/index-ru.html), Егор Полусмак, представитель Machine Learning & Data Science Community, Владимир Гончаров (CTO Mining.vg), Андрей Березин (Управляющий партнер Threesixty Elements S.A.).