Посвященный технологиям будущего бизнес-завтрак прошел в Москве

Представители элиты бизнес-сообщества стали участниками закрытого бизнес-завтрака прорывных технологий. Мероприятие, организовали которое инвестиционная компания Threesixty Elements S.A. и RAISON Asset Management, состоялось 22 мая в столичном ресторане Lova Lova.
В качестве гостей на завтрак были приглашены топ-менеджеры крупных компаний, а также клиенты high-net-worth лучших десяти банков Москвы. Главной темой дискуссии стали технологии будущего и сферы их применения уже сегодня. Участники события обсудили также инвестиционную привлекательность таких направлений, как блокчейн и криптовалюты, искусственный интеллект и майнинг.
Среди спикеров бизнес-мероприятия было немало признанных экспертов: Александр Зайцев (Global Head of Corporate Strategy RAISON.AI), Андрей Кононыхин (Global Head of Product RAISON.AI, ex Head of Digital Distribution Mail.ru Group https://raison.ai/index-ru.html), Егор Полусмак, представитель Machine Learning & Data Science Community, Владимир Гончаров (CTO Mining.vg), Андрей Березин (Управляющий партнер Threesixty Elements S.A.).
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