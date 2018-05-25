Умная колонка раскрыла личные разговоры семейной пары‍

Фото из открытых источников

"Умная" колонка Amazon Echo оказалась не очень-то и умной — высокотехнологичный девайс ошибся и отправил приватный разговор семейной пары третьему лицу, чем спровоцировал довольно уникальный прецедент.

Но обо всем по порядку. По данным издания The Verge, в странную ситуацию попала супружеская пара из Соединенных Штатов Америки. Муж и жена вели беседу, не предназначенную для чужих ушей, поэтому очень, мягко говоря, удивились, когда выяснилось, что интеллектуальная колонка Amazon Echo записала разговор и отправила полученную запись их общему знакомому.

Официальные представители корпорации Amazon уже прокомментировали инцидент и признали его реальность. Голосовой ассистент Amazon Echo, как отметили в "Амазоне", просто ошибся.

"ИИ воспринял разговор неправильно — ему показалось, что в диалоге звучала команда "Отправить сообщение". Вот он и отправил голосовое сообщение, выбрав в качестве получателя человека с именем, которое услышал в разговоре", — поясняют представители Amazon.

В общем, если у вас дома есть голосовые помощники, то учитывайте, что они могут ошибаться подобным или даже более серьезным образом.