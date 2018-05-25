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PornHub запустил собственный VPN-сервис- VPNHub

Пятница, 25 Мая 2018 10:09
PornHub запустил собственный VPN-сервис- VPNHub Фото из открытых источников

Крупнейший в мире ресурс для взрослых PornHub сообщил о запуске собственного VPN-сервиса, реализованного в виде мобильного приложения VPNHub. По данным издания The Verge, пропускная способность сервиса является практически неограниченной.

 

VPN-сервис от PornHub позволяет производить смену IP-адреса и данных о географической локации. Простой и удобный интерфейс, а также высокая скорость и неограниченная пропускная способность, как уверены создатели сервиса, сделают его одним из лидеров соответствующего сегмента рынка.

 

VPNHub, при этом, доступен абсолютно бесплатно — скачать и установить мобильное приложение могут пользователи из любой страны мира. В некоторых странах, однако, сервис могут заблокировать — например, на территории государств, где действуют запреты на американскую продукцию (Иран, Северная Корея, Сирия, Куба, Мьянма).

 

Кроме бесплатной, будет и платная версия, пользователи которой получат преимущество в виде отсутствия рекламы. Стоимость платной версии PornHub составит тринадцать долларов США. Еще одни фишка платного приложения — возможность выбрать конкретную страну подключения.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости VPN
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