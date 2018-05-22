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Razer Core Х открывает полный графический потенциал лэптопов: более просторный, более мощный, более доступный

Вторник, 22 Мая 2018 16:08
Razer Core Х открывает полный графический потенциал лэптопов: более просторный, более мощный, более доступный Фото из открытых источников

Razer™, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, объявляет о выходе Razer Core X, внешнем боксе для графических карт с поддержкой Thunderbolt™ 3, призванном обеспечить производительность уровня настольных систем по приемлимой цене. Серия устройств Razer Core, включающая Core V2 и Core X, теперь совместима с лэптопами Mac, оборудованными Thunderbolt™ 3.  Подробнее - в материале Planet Today.

 

Razer Core X

 

Новый Core X превращает лэптопы со встроенной графической картой – например Razer Blade Stealth – в игровые машины уровня настольного ПК, дополняя их мощность внешней графической картой. Геймеры могут сделать задел на будущее или открыть для себя мир VR-технологий, выводя возможности своих игровых машин далеко за их пределы.

 

Разработанный для соединения при помощи Thunderbolt™ 3, Core X потрясающе универсален и совместим не только с ноутбуками Razer Blade, но и с системами, поддерживающими Windows и macOS, в особенности, Windows 10 Redstone 1 и выше, а так же macOS High Sierra 10.13.4 и выше, совместимых с картами AMD Radeon™. Совместимые лэптопы от Razer включают Razer Blade Stealth, Razer Blade и Razer Blade Pro (Версия с GTX 1060). Иным лэптопам на Windows 10 потребуется порт Thunderbolt 3 с поддержкой внешних графических карт (eGFX).

 

Алюминиевый корпус Core X достаточно просторен для размещения видеокарт размером до 3 слотов. Core X поддерживает новейшие графические карты PCIe, такие как NVIDIA® GeForce®, NVIDIA® Quadro®, а так же Radeon™ и Radeon™ Pro с поддержкой AMD XConnect™.

 

Thunderbolt™ 3 (USB-C) позволяет устройству запускаться максимально быстро без необходимости в перезагрузке каждый раз при соединении ноутбуком.  Так же Thunderbolt™ 3 обеспечивает впечатляющую скорость передачи данных до 40Гбпс.

 

Razer Core X содержит массивный блок питания 650W ATX для обеспечения энергией новейших, а так же выходящих в будущем видеокарт.  Коннектор Thunderbolt™ 3 позволяет выводить 100W мощности для зарядки лэптопа.

 

Алюминивый корпус с решеткой и встроенным охлаждением разработан для оптимального распределения тепла и стабильного уровня нагрева во время игровых сессий или при майнинге цифровой валюты. 

 

Установка видеокарты в Razer Core X занимает считанные секуды. Надежный алюминиевый корпус плавно раскрывается с минимальным усилием и карта фиксируется при помощи винта, закручиваемого без использования инструментов. Решение от Razer станет отличным подспорьем для лэптопов, не рассчитанных на обновления в будущем, так как графические карты легко можно заменить с целью апгрейда.

 

Razer так же объявляет о выходе игрового лэптопа Razer Blade 15.6”, снабженного новейшим шестиядерным процессором 8 поколения от Intel видеокартой NVIDIA™ Max-Q.

 

Доступность

 

Razer Core X

 

Razer Core X доступен для заказа по цене $299 в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Скандинавии, Австралии, Гонконге, Сингапуре, вскоре планируются отгрузка в Китае, Японии и Тайване.

 

Razer Core V2

 

Razer Core V2 доступен по цене $499 в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Скандинавии, Китае, Австралии, Гонконге, Японии, Сингапуре и Тайване.

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Новости ноутбук
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