Ученые пообещали ускорить компьютеры в миллион раз

Производительность обыкновенных персональных компьютеров и ноутбуков может быть увеличена "в миллионы раз" — заявляют сотрудники расположенного в Германии Университета Регенсбурга, разработавшие уникальную технологию, основанную на применении лазеров.
"Все, на самом деле, довольно просто — технология, о которой идет речь, базируется на лазерном чипе, в котором применена решетка из вольфрам-селенового сплава. Инфракрасный датчик переключает электроны между состояниями, которые можно интерпретировать в качестве нуля и единицы, а мы тем самым получаем привычную двоичную логику, которая благодаря отказу от кремниевого чипа работает в миллион раз быстрее", — рассказывают немецкие ученые.
Применение чипа, основанного на этой технологии, позволит сделать компьютеры невероятно производительными — скорость операций, по словам исследователей, приблизится к таковой, демонстрируемой самыми мощными из существующих суперкомпьютеров.
Подобные технологии, как необходимо отметить, миру обещали десять и более лет назад, однако бытовые компьютеры все еще работают на приблизившихся к пределам своей производительности кремниевых процессорах.
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