Роботам удалось соорудить самый маленький в мире дом

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Самый миниатюрный в мире дом был построен роботизированной системой, разработанной инженерами из Франции — по данным издания Journal of Vacuum Science & Technology, площадь "постройки" составляет всего триста на триста микрометров.

"Нам удалось создать уникальную роботизированную микросистему — с ее помощью был построен дом, размеры которого составляют всего 300 x 300 микрометров. Это, если что, очень-очень маленький объект", — рассказывают сотрудники компании Femto-ST Institute, расположенной в Безансоне.

Для того, чтобы построить самый маленький в мире дом, специалисты создали нанофабрику µRobotex, основанную на применении сразу нескольких ранее созданных технологий. Объект построен в специальной вакуумной камере при помощи микроробота, который взаимодействует с микроскопическими компонентами с невероятной точностью, используя направляющие из оптоволокна.

Зачем все это нужно? Понятно, что дом — это лишь наглядная демонстрация возможностей удивительного робота, силами которого будет осуществляться, например, наномонтаж в кровеносных сосудах, а также другие сопоставимые по сложности проекты.