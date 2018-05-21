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В Роскомнадзоре сообщили о блокировке 80 VPN-сервисов и прокси

Понедельник, 21 Мая 2018 10:19
В Роскомнадзоре сообщили о блокировке 80 VPN-сервисов и прокси Фото из открытых источников

Роскомнадзор продолжает предпринимать попытки заблокировать на территории Российской Федерации популярный интернет-мессенджер Telegram, ранее запрещенный решением суда. На этот раз ведомство нанесло удар по VPN-сервисам, которые позволяют получать доступ к "Телеграму".

 

По данным "Коммерсанта", Федеральная служба по надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций заблокировала восемьдесят VPN и прокси-сервисов, созданных преимущественно для получения доступа к "телеге".

 

После того, как Роскомнадзор заблокировал восемьдесят сервисов для обхода блокировок, десять из них согласились сотрудничать с ведомством — их владельцы, в частности, перестали разрешать использовать свои сервисы для обхода блокировки Telegram.

 

Специалисты говорят, что блокировка Telegram в России привела к резкому росту рынка VPN-сервисов — американский сервис TorGuard VPN, например, стал продавать подписки клиентам из России в десятикратном объеме. Такая же ситуация наблюдается и у других VPN-сервисов — рост продаж подписок на VPN отметили в компании Golden Frog, а также в нескольких подобных проектах.

 

Роскомнадзор, напомним, пытается заблокировать "Телеграм" с середины апреля — причиной блокировки стал отказ мессенджера от предоставления Федеральной службе безопасности ключей шифрования.

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Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости Роскомнадзор
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