Стив Возняк считает, что из-за технологий люди потеряли приватность

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Изобретатель, электронщик и программист из США Стив Возняк, который в свое время вместе со Стивом Джобсом основал компанию Apple, уверен, что технологический прогресс, при всех его неоценимых преимуществах, привел к тотальной утрате приватности.

Технологии, по словам Возняка, одержали победу над человечеством. В современном мире уже нет приватности в привычном значении этого термина, а персональным данным постоянно угрожают те или иные опасности.

"Люди потеряли приватность уже давно. У современного человека нет тайны личной жизни, и это, как я считаю, просто унизительно. Вот такая вот, как выяснилось, цена у технологического прогресса", — цитирует Стива Возняка издание Business Insider.

Сооснователь Apple отметил, что во времена, когда он был инженером "яблочной" компании, ситуация обстояла несколько другим образом. "Мы ставили человека над технологиями, то есть главный принцип, которого мы всегда придерживались — сделать так, чтобы пользователь мог жить своей обыкновенной жизнью", — говорит Возняк.

Заявление Возняка, очевидно, имеет отношение к масштабному скандалу, в центре которого оказалась социальная сеть Facebook, "сливавшая" личные данные своих пользователей сторонним структурам.