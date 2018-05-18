В Сети показали концепт будущего iPhone

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Скомпилировав имеющиеся в Сети слухи о будущем смартфоне семейства iPhone, дизайнеры компании DBS Designing создали рендер, глядя на который можно получить примерное представление о грядущем "яблочном" девайсе.

Если вы хотите посмотреть на будущее линейки iPhone не дожидаясь официального анонса, то не пропустите видео ниже. Глядя на девайс, который представлен на видео, можно отметить, что устройство в целом выглядит вполне узнаваемо — видение дизайнеров из DBS Designing, тем самым, может быть очень недалеким от истины.

Будущий "айфон", согласно инсайдерским сведениям, получит тройную основную камеру — этот момент, как видно, дизайнеры учли. Третий модуль камеры необходим для более качественного оптического зума. Все три модуля основной камеры, при этом, не будут выступать из корпуса. Но это, как не стоит забывать, лишь мечты дизайнеров.

В целом же, девайс очень похож на пока еще топовый Apple iPhone X. Так что очень вероятно, что наследник iPhone X будет выглядеть примерно так. Но в обновленной линейке iPhone, которую готовят купертиновцы, будет не только продолжение iPhone X, но и смартфоны попроще, которые, соответственно, будут выглядеть иначе.