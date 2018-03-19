В США испытали самый большой авиадвигатель в мире

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Инженеры американской авиастроительной компании Boeing испытали авиадвигатель GE9X — он, как особенно подчеркивается, представляет собой самый крупный и самый мощный из всех существующих в мире авиационных двигателей.

Четырехчасовые летные испытания, которым подвергли самой большой и мощный авиамотор, показали, что разработка у инженеров "Боинга" получилась весьма удачной — двигатель продемонстрировал отличную надежность и экономичность.

Двигатели GE9X будут приводить в движение самолет Boeing 777X — новейший широкофюзеляжный лайнер, который станет самым крупным и вместительным пассажирским самолетом.

Начало серийного производства самолетов Boeing 777X с двигателями GE9X намечено на следующий год.

Boeing 777X — самый крупный из авиалайнеров производства Boeing. Самолет, как отмечают его создатели, получился столь большим, что он просто физически не может обслуживаться многими аэропортами мира. Точнее — не смог бы, если бы не шарнирное крыло, изменяющее длину в зависимости от типа воздушной гавани. На борту "Боинга" 777X могут находиться более, чем четыре сотни пассажиров единовременно.