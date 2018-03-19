В США испытали самый большой авиадвигатель в мире

Инженеры американской авиастроительной компании Boeing испытали авиадвигатель GE9X — он, как особенно подчеркивается, представляет собой самый крупный и самый мощный из всех существующих в мире авиационных двигателей.
Четырехчасовые летные испытания, которым подвергли самой большой и мощный авиамотор, показали, что разработка у инженеров "Боинга" получилась весьма удачной — двигатель продемонстрировал отличную надежность и экономичность.
Двигатели GE9X будут приводить в движение самолет Boeing 777X — новейший широкофюзеляжный лайнер, который станет самым крупным и вместительным пассажирским самолетом.
Начало серийного производства самолетов Boeing 777X с двигателями GE9X намечено на следующий год.
Boeing 777X — самый крупный из авиалайнеров производства Boeing. Самолет, как отмечают его создатели, получился столь большим, что он просто физически не может обслуживаться многими аэропортами мира. Точнее — не смог бы, если бы не шарнирное крыло, изменяющее длину в зависимости от типа воздушной гавани. На борту "Боинга" 777X могут находиться более, чем четыре сотни пассажиров единовременно.
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- Рабинович, зачем в столовой вы заказываете две половинки борща, а потом их сливаете в одну тарелку. Не проще ли делать как все - заказывать полный борщ?
- Сема, вы не понимаете. Так у меня получается одна порция борща с двумя порциями сметаны.
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