Соцсеть Facebook подозревают в "сливе" данных о 50 млн пользователей

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В недрах социальной сети Facebook проводится масштабное расследование, посвященное не менее масштабной утечке данных. Речь идет об инциденте, в результате которого сторонняя компания завладела данными о пятидесяти миллионах пользователей FB.

"Слив" произошел не без участия сотрудников FB. Именно они позволили сторонней компании получить информацию, которая затем была использована для проведения предвыборной кампании в США.

Руководству Facebook стало известно о компании под названием Global Science Research — она была основана сотрудниками FB Александром Коганом и Джозефом Канселлором. Эти люди передали конфиденциальные данные пятидесяти миллионов пользователей "Фейсбука" исследовательской платформе Cambridge Analytica, которая плотно использовалась предвыборным штабом действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Личные данные пользователей "Фейсбука", которые просочились за пределы социальной сети, были собраны при помощи специализированного приложения, которое позиционировалось как "составитель психологического портрета".

Пока что неясно, до какой степени Канселлор и Коган нарушили правила, касающиеся использования служебного положения в корыстных целях, но скандал определенно выдался весьма громким.