LG скоро выпустит смартфон-раскладушку Folder

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Смартфоны-раскладушки почему-то не смогли завоевать сколько-нибудь значительный сегмент рынка высокотехнологичных гаджетов, поэтому появление каждой такой новинки — целое событие. На этот раз ценителей раскладушек решил порадовать южнокорейский производитель электроники LG, планирующий выпустить девайс под названием LM-Y110.

Кроме безликого индекса, у грядущего раскладного смартфона от корейцев есть и нормальное название — LG Folder. Устройство, согласно инсайдерским данным, появится на рынке Европы уже в самом ближайшем будущем.

И все бы хорошо, но речь, судя по техническим спецификациям, идет о смартфоне совсем уж начального уровня. Взять хотя бы дисплей с разрешением в 240 на 360 точек — взаимодействовать с Интернетом при помощи столь несерьезного экрана не получится с нормальным уровнем комфорта.

С "железом" у новинки примерно такая же ситуация, как с экраном — какой-то неназванный процессор от MediaTek с частотой в 1.1 ГГц, один гигабайт оперативной памяти, а также 8 гигабайт встроенного хранилища. Впрочем, такая начинка предполагает хотя бы 480х800 дисплей. Но нет.

Единственное, что радует — это стоимость смартфона LG Folder. Она не должна быть выше, чем шестьдесят-семьдесят американских долларов. Так что перед нами неплохой такой, скажем, "бабушкофон", но и не более.