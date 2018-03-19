Новое приложение позволит найти любой смартфон просто похлопав в ладоши‍

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Мобильное приложение Clap To Find My Phone, позволяющее находить свой смартфон при помощи хлопанья в ладоши, пригодится вечно потерянным людям, тратящим значительные объемы времени на поиск самых необходимых вещей.

Если в детстве вы радовались брелоку, который реагировал на свист (издавая в ответ, например, веселую мелодию), то приложение Clap To Find My Phone, вероятно, тоже сможет обрадовать вас.

Тем более, что в закоулках интерфейса Clap To Find My Phone таятся многочисленные настройки, помогающие настроить хитроумный софт под звук хлопков конкретно ваших рук. Для этого, в частности, предусмотрена настройка чувствительности микрофона.

Если вам удалось настроить программу для поиска смартфона корректно, то теперь вам достаточно лишь хлопнуть дважды, и ваш электронный помощник, как бы глубоко он не был зарыт, например, под одеждой, непременно отзовется. И издаст какой-нибудь звук сирены. В общем, высокие технологии двадцать первого века как они есть.

Говорите, что можете сделать то же самое, просто позвонив самому себе? Но ведь для этого нужен другой телефон! С другой стороны — при таком сценарии не нужно, в отличие от варианта с Clap To Find My Phone, держать в памяти мобильной ОС постоянно запущенный (и, следовательно, отъедающий батарейку) софт.