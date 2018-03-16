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Обеспечена совместимость электронного замка «Соболь» и ноутбука-трансформера Panasonic Toughbook CF-20mk2

Пятница, 16 Марта 2018 14:18
Обеспечена совместимость электронного замка «Соболь» и ноутбука-трансформера Panasonic Toughbook CF-20mk2 Фото из открытых источников

Компании «Код безопасности» и Panasonic Россия протестировали и подтвердили полную совместимость своих продуктов - ПАК «Соболь» модели 3.0 М.2 и ноутбука-трасформера Panasonic Toughbook СF-20mk2. Совместное решение было представлено заказчикам и партнерам во время ежегодного мероприятия Panasonic Toughbook Innovation Forum 15 марта в здании Центрального Телеграфа в Москве.

 

Toughbook СF-20 – полностью защищенное гибридное устройство для бизнеса, сочетающее возможности ноутбука и планшета. Оно работает под управлением ОС Windows 10 Pro с процессором 6-го поколения Intel Core i5-7Y57 vPro. Ноутбук поддерживает шесть режимов трансформации и может функционировать в условиях экстремальной температуры - от -29°C до +60 °C. Panasonic Toughbook CF-20 разработан в соответствии с высочайшими стандартами защиты мобильных устройств (IP65 и MIL-STD 810G), что делает его идеальным для любого «полевого» использования.

 

Электронный замок «Соболь» предназначен для защиты компьютеров от несанкционированного доступа и обеспечения доверенной загрузки, а также для повышения класса защиты ИБ-систем. Благодаря поддержке платы М.2 «Соболь» 3.0 занимает меньше места в устройстве, чем все предыдущие модели. Это расширяет возможности применения электронного замка в современных моделях компьютеров для организаций, хранящих и обрабатывающих конфиденциальную информацию в соответствии с требованиями ФСТЭК России.  

 

В результате взаимодействия инженеров компаний «Код безопасности» и Panasonic появилась специальная сборка BIOS для корректной работы замка «Соболь» с Panasonic Toughbook CF-20, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Налаженное технологическое сотрудничество компаний позволяет оперативно решать возникающие вопросы.

 

В настоящее время модель СF-20 при использовании электронных идентификаторов iButton и ПАК «Соболь» может применяться в автоматизированных системах с высокими требованиями к уровню защищенности, в том числе - для защиты персональных данных, конфиденциальной информации и государственной тайны с грифом «совершенно секретно» (уровень 1Б).

 

«Задача проверки совместимости ПАК «Соболь» с современными компьютерами и ноутбуками является одной из приоритетных для команды разработки. Компания «Код безопасности» непрерывно проводит тестовые испытания и в случае обнаружения проблем функционирования старается вместе с производителем оперативно их устранять. Благодаря совместной работе список совместимых устройств расширился еще на одну модель, причем защищенность Toughbook от внешних воздействий теперь дополнена защищенностью от действий злоумышленников», - рассказал Андрей Бурым, старший менеджер по продукту «Соболь» компании «Код безопасности».»

 

«Наши ноутбуки используются как в коммерческих структурах, так и в госсекторе. С ростом числа мобильных устройств вопросы управления безопасностью на корпоративных девайсах значительно обострились. Инциденты, затронувшие не одну компанию, спровоцировали реальные финансовые потери. Для большинства наших заказчиков защита информации приобретает критическое значение. Совместное решение с нашим российским партнером – компанией «Код Безопасности» - позволяет удовлетворять все требования: как в физическом плане – полностью защищенное устройство, безотказно работающее в любой критической ситуации, так и в плане информационной безопасности», - отмечает Олег Гайдаенко, директор департамента мобильных компьютерных решений Panasonic Россия.  

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Волкова Алена Опубликовано в Технологии   Теги Panasonic Новости

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