Meizu запатентовала сенсор отпечатков в экране смартфона

Китайская компания-производитель электроники Meizu запатентовала технологию, позволяющую считывать отпечатки пальцев владельца смартфона при помощи сенсора, встроенного непосредственно в дисплей устройства.
Meizu, как пишет издание GizChina, тем самым может стать вторым в мире производителем смартфонов, использующим подобную технологию. Первый — Vivo.
В данный момент, напомним, на рынке присутствует только один девайс с дактилоскопическим сканером под экраном — это смартфон Vivo X20 Plus UD. Нечто подобное должно было появиться в "яблочных" смартфонах, но в последний момент у корпорации Apple возникли какие-то серьезные технические проблемы с соответствующей технологией, поэтому от нее решено было отказаться.
Пока что. В будущем, разумеется, в "Айфонах" все-таки появится сканер отпечатков пальцев, расположенный под экраном. И не только, кстати, в "Айфонах" — кроме Meizu, разработки в этом направлении ведутся, например, в недрах Xiaomi. Предполагается, в частности, что такой дактилоскопический сенсор будет у Xiaomi Mi MIX 2S, который выйдет в этом году. А что же Meizu? Ну, очевидно, что девайс с модным сканером отпечатков пальцев от этой компании тоже не заставит себя ждать.
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