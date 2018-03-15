Павел Дуров присоединился к санкциям против России

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Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Телеграм" Павел Дуров, ныне разрабатывающий блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) и криптовалюту GRAM, запретил гражданам России, на которых распространяются санкции СБ ООН, инвестировать средства в перспективную криптовалюту.

Запрет, согласно условиям договора о приобретении GRAM, касается всех лиц, которые попали под так называемые "антироссийские" санкции, а также санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Запрет на покупку криптовалюты распространяется, кроме того, и на близких родственников граждан, присутствующих в санкционных списках.

Плюс, криптовалюту Павла Дурова нельзя покупать жителям стран и территорий, на которые действуют санкции ООН. Это, в частности, Крымский полуостров, Иран, Куба, Северная Корея и Сирия.

Достоверность запретов, как сообщают СМИ, подтверждают сразу несколько предпринимателей из РФ. В данный момент, напомним, осуществляется закрытый этап реализации токенов TON. Благодаря которому Дуров уже привлек 850 миллионов долларов инвестиций. Открытая продажа токенов, при этом, стартует уже совсем скоро.