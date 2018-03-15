Google начал тестировать поисковую выдачу с одним результатом

Пользователи поисковой системы Google, которые набирают в строке поиска, например, "время в Москве", рассчитывают увидеть то самое время и больше ничего, поэтому им в общем-то не нужны остальные результаты поиска — решили в "корпорации добра" и модифицировали систему таким образом, чтобы она отображала выдачу с одним результатом по соответствующим запросам.
Если же вы вбиваете в поисковик фразу "время в Москве" и хотите, кроме этого самого точного времени в столице России, еще и увидеть результаты соответствующего поиска, то разработчики Google заботливо предусмотрели кнопку "Все результаты", перекидывающую вас к традиционной выдаче
В общем, такое вот небольшое нововведение, как уверены в руководстве поискового гиганта, может в некоторой степени упростить поисковую систему и сделать ее более дружелюбной для пользователей. При этом, речь пока что идет лишь о тестировании новой фичи, так что может случится и так, что по итогам тестов ее уберут.
Кроме запросов, связанных со временем, поисковая выдача с одним-единственным результатом может показываться в ответ на запросы, подразумевающими арифметические операции или конвертацию величин.
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