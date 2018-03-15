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Болтливые граждане оказались находкой для сетевых мошенников

Четверг, 15 Марта 2018 10:21
Болтливые граждане оказались находкой для сетевых мошенников Фото из открытых источников

Ставшие жертвами кибермошенников граждане Российской Федерации, которые рассказывают в социальных сетях о деталях приключившихся с ними происшествий, тем самым помогают сетевым злоумышленникам совершенствовать применяемые ими схемы черного заработка. Соответствующее заявление сделал Артем Сычев, заместитель руководителя отдела безопасности Центробанка России.

 

Киберзлоумышленники, как отметил Сычев, неслучайно концентрируются на представителях так называемого среднего класса, которым примерно от двадцати пяти до сорока лет.

 

"Именно эта категория граждан предпочитает публиковать подробные истории и мошенничестве в соцсетях. Люди не очень осознают, что когда они расписывают все детали мошеннических схем в "Фейсбуке" или ВК, то помогают преступникам выбирать самые результативные тактики", — говорит специалист.

 

Информация, которую мошенники получают из социальных сетей, тщательно анализируется и обрабатывается, а затем публикуется в специальных сообществах, где обитают киберзлоумышленники. Самые горячие "темы" еще и продаются, принося преступникам суммы, которые бывают весьма внушительными.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Технологии   Теги Новости кибермошенники

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