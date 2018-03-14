«ВКонтакте» запускает первую в РФ шоу-викторину с Ургантом‍

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Популярная в русскоязычном интернет-пространстве социальная сеть "ВКонтакте" объявила о запуске мобильной игры "Клевер", с помощью которой можно выигрывать реальные деньги. В создании приложения принимала участие творческая лаборатория Ивана Урганта.

Для того, чтобы принимать участие в игре, необходимо загрузить на свое мобильное устройство приложение "Клевер", а также быть зарегистрированным пользователем соцсети "ВКонтакте".

Игра, как сообщают ее авторы, будет проходить каждый день с 13:00 до 20:00 по Москве. Ежемесячный призовой фонд мобильного приложения составляет, при этом, один миллион рублей.

Для того, чтобы выигрывать, необходимо отвечать (правильно, само-собой) на вопросы, подобранные авторами. Каждый день публикуется дюжина вопросов, на каждый из которых есть три возможных ответа. В игре может быть и несколько победителей — денежное вознаграждение в этом случае делится поровну. В качестве ведущих игры будут задействованы разнообразные знаменитости. В том числе и Иван Ургант. В общем, играйте и выигрывайте — вам обязательно повезет. Тем более, что "Клевер" — это действительно качественный проект.